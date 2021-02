São Roque fica às margens da rodovia Lúcio Meira Pedro Salgado/Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 12:01 | Atualizado 14/02/2021 12:10

Uma das mais antigas fazendas do Vale do Café, interior do Rio, anunciou o retorno de suas atividades turísticas. Localizada em Vassouras, às margens da rodovia BR-393, a São Roque vai reabrir seus portões para visitantes a partir do próximo final de semana.



Segundo os responsáveis pela fazenda, a decisão de voltar a receber turistas foi tomada, entre outras razões, porque há redução do número de casos de covid-19 no município . "A São Roque possui o Selo Turismo Consciente, segue o protocolo das fazendas históricas para o covid-19 e está preparada para receber com segurança. Entre as medidas, estão o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em gel aos colaboradores e visitantes. Vale lembrar que Vassouras foi premiada como referência de atuação do turismo na pandemia", ressaltou a assessoria, referindo-se ao prêmio estadual CIETH; conforme informou O Dia, o município venceu na categoria "Secretaria de Turismo".