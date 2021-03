Prefeito Severino Dias assinou termo para aquisição de vacinas por meio de Consórcio Público Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 14:08

A prefeitura de Vassouras assinou manifestação de interesse de adesão ao Consórcio Público, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), para aquisição de vacinas contra a covid-19. Após assinar a carta de intenção, na qual também manifesta o desejo de adquirir medicamentos, equipamentos e outros insumos, a administração municipal aguarda a aprovação do legislativo nos próximos dias.



Para o prefeito de Vassouras, esse é o caminho mais viável para agilizar a vacinação dos moradores. “Desde o fim do ano do ano passado já havíamos nos manifestado publicamente sobre a intenção de comprar, com recursos próprios, entre 80 e 100 mil doses, que daria para imunizar toda a população de Vassouras. Esse era o nosso planejamento e que foi interrompido devido ao plano nacional. Agora, com a iniciativa da coalizão, entendemos ser a forma mais dinâmica para que esse processo ocorra o mais breve possível”, explicou Severino Dias.



De acordo com a Secretaria de Saúde, se o município tiver acesso à quantidade necessária para vacinar toda a população, a campanha será muito mais rápida. “A cidade tem toda a estrutura pronta, inclusive com as equipes preparadas para desenvolver a campanha completa de vacinação contra a covid-19”, afirmou Larissa Vieira, responsável pela pasta. Vassouras já vacinou 1.700 pessoas e está na fase de imunização do grupo de idosos entre 83 e 84 anos.