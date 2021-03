Poda de árvores no centro foi realizada ontem Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:11

Nesta segunda-feira (15), a Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos, realizou, a limpeza urbana em vários pontos da cidade. Localidades como Morro do General, Buraco Quente, Barreiro e Carvalheira receberam as equipes que fizeram a retirada entulhos e galhos.

De acordo com a prefeitura, esta ação é realizada diariamente, seguindo cronograma estabelecido pela secretaria. Amanhã (16), as equipes estarão nos bairros Mello Afonso, Residência, Morro da Vaca e Alto do Rio Bonito.

Já a poda das árvores está sendo realizada aos domingos. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, o serviço é feito neste dia da semana para não atrapalhar o trânsito em dias e locais de maior movimento.