Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:01

No final de semana, uma mulher de 40 anos foi agredida dentro de casa no bairro Alto do Rio Bonito, em Vassouras. Ontem (15), após estranhar o sumiço da vítima, um amigo foi até sua residência e a encontrou no chão, bastante machucada e sem condições de pedir ajuda.

Com vários cortes de faca pelo corpo, a vítima foi levada para o Hospital Escola da cidade, onde se encontra internada em estado muito grave. De acordo com apuração do G1, foram identificadas múltiplas fraturas na mandíbula e na base do crânio.

Após abertura de boletim de ocorrência na 95ª DP de Vassouras, o caso está sendo investigado. O agressor ainda não foi localizado.