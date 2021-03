Hospital Eufrásia, em Vassouras Reprodução/Rede social

O imbróglio envolvendo a prefeitura de Vassouras, sul do estado, e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia chegou à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Após discurso no plenário na semana passada, o deputado Eurico Júnior se reuniu ontem (19) com o presidente da Alerj, André Ceciliano, e com o governador em exercício, Cláudio Castro, para conseguir a liberação dos leitos de UTI do Hospital Eufrásia Teixeira Leite, administrado pela instituição. “Há leitos prontos para atender pacientes de covid-19, mas eles não estão disponíveis porque a Prefeitura Municipal de Vassouras se nega a repassar os recursos destinados especificamente pelo Ministério da Saúde à unidade, desde abril de 2020, como comprova o documento a que tive acesso”, denunciou o deputado, que solicitou ao governador e ao presidente da Alerj que determinem ao prefeito de Vassouras, Severino Dias, o repasse imediato de mais de R$ 1,2 milhão em recursos para o Eufrásia.



Em nota enviada ontem (19) ao jornal O Dia, o prefeito de Vassouras disse: “Sobre os leitos de UTI, é claro que o município deseja e precisa abrir mais vagas. Assim como ocorre na maioria das cidades brasileiras. Aqui em Vassouras, estamos trabalhando insistentemente pra isso. Mas tem que ser de uma forma transparente, sem subterfúgios, sempre pensando na população, nos pacientes, e não de uma forma que só atenda às necessidades da gestora”. A íntegra da nota de Severino pode ser lida ao final desta reportagem. “Disputei a última eleição com ele (Severino Dias), e não é justo penalizar a direção do Hospital Eufrásia por minha causa. Não é momento de pensar em política, precisamos salvar vidas!”, disse Eurico, que já foi prefeito de Vassouras e Paty do Alferes. “A eleição foi no ano passado. Acabou e cada um tem que fazer o seu papel. Quem perdeu tem que aceitar a derrota e parar de fazer discursos vazios com apenas cunho político”, rebateu o atual prefeito de Vassouras. “Estamos empenhados, junto com o deputado André Corrêa, um amigo da cidade, com um bom diálogo com o governador Cláudio Castro, que está sempre olhando para o interior, estamos aqui de braços abertos para receber o nosso amigo André Ceciliano, presidente da Alerj e quem mais quiser realmente nos ajudar”, garantiu Severino.



De acordo com sua assessoria, Eurico formalizou denúncias ao Tribunal de Contas do Estado e da União, solicitando auditoria na prefeitura pela retenção destas verbas específicas. “Acredito que, a partir das auditorias, os órgãos de controle e fiscalização do estado e do governo federal irão acabar descobrindo superfaturamentos nas compras e na contratação de serviços com os recursos que deveriam ser usados na prevenção e no combate à pandemia. Consideráveis quantias de dinheiro foram repassadas pelos governos ao município. Não é possível não haver vagas para salvar vidas na UTI e no CTI do hospital escola”, disse o deputado.



No último dia 11 de março, ocorreu um novo problema entre a prefeitura e a Irmandade, quando um cadeado teria sido colocado para impedir o acesso ao Serviço Municipal de Fisioterapia, onde são atendidas em média 24 pessoas. Na manhã do dia 17, o oficial de Justiça da comarca de Vassouras, Sérgio Murilo Ferreira; a procuradora-geral do Município, Lúcia Helena Soares; o secretário municipal de Segurança Pública, Fábio Rosalla; e agentes da Guarda Municipal chegaram ao local com a determinação da justiça para reabertura. De acordo com a procuradora, situação similar já havia acontecido em 2020. “No ano passado, a instituição também impediu o acesso da prefeitura ao Parque de Exposições, alegando vencimento do contrato de cessão da área, sendo que o mesmo só vence em 2027. São atitudes juridicamente descabíveis, mas que graças ao entendimento da justiça, o uso dos locais vem sendo restabelecidos em prol da população”, disse Lúcia Helena Coelho.

Neste sábado (20), em postagem nas redes sociais, a prefeitura de Vassouras informou ter realizado depósito consignado em juízo. "Com anuência do Juiz da Segunda Vara desta Comarca, foi depositado o valor de R$ 1.242.977,06 (hum milhão duzentos e quarenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e seis centavos), que encontra-se à disposição do juízo. São recursos referentes ao repasse do Ministério da Saúde, para que a Entidade cumpra seu papel em ações para enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus. Após várias tratativas ficou acordado que a instituição aplicaria o recurso na manutenção de Dez (10) Leitos Covid tão importantes nesse momento de pandemia, num período não inferior a 30 dias, com toda estrutura e complexidade que necessita o leito de UTI", diz o comunicado.

Abaixo, a nota enviada pelo prefeito Severino Dias ao jornal O Dia.

"Como prefeito de Vassouras, agradeço a Deus todos os dias, pela oportunidade que tenho de sempre buscar o bem para as pessoas da minha cidade e de ter a credibilidade de quem nos reelegeu com quase o dobro de votos do segundo colocado.

Agora eu peço por favor: a eleição foi no ano passado. Acabou e cada um tem que fazer o seu papel. Quem perdeu tem que aceitar a derrota e parar de fazer discursos vazios com apenas cunho político.

E é nesse sentido que estamos empenhados, junto com o Deputado André Corrêa, um amigo da cidade, com um bom diálogo com o Governador Cláudio Castro que está sempre olhando para o interior, estamos aqui de braços abertos para receber o nosso amigo André Ceciliano, presidente da Alerj e quem mais quiser realmente nos ajudar.

Nesse período de pandemia, podemos contar com os leitos do Hospital Escola e com a dedicação de sua diretoria e de todos os profissionais de saúde.

Sobre os leitos de UTI, é claro que o município deseja e precisa abrir mais vagas. Assim como ocorre na maioria das cidades brasileiras. Aqui em Vassouras estamos trabalhando insistentemente pra isso.

Mas tem que ser de uma forma transparente, sem subterfúgios, sempre pensando na população, nos pacientes, e não de uma forma que só atenda às necessidades da gestora.

Sempre escolhi o caminho da parceria, do diálogo, mas algumas pessoas insistem em querer fazer guerra política, com agressividade, colocando cadeados em portões para dificultar a passagem de pacientes em busca de atendimento médico. Apenas por questões pessoais.

É preciso fazer uma grande reflexão. Os interesses políticos precisam ficar de lado quando se trata do bem-estar da população, ainda mais em um momento tão delicado que vivemos. Tenham mais responsabilidade e menos insanidade.

A vocês moradores de Vassouras, saibam que estamos dia e noite, buscando soluções para aumentar a quantidade de leitos UTI na cidade, e vamos conseguir da maneira correta, transparente e com o apoio de quem realmente quer o bem das pessoas".