Neste sábado (03), em suas redes sociais, a Universidade de Vassouras comunicou o falecimento de Letícia Rocha Camargo, aluna do 9° período de Enfermagem, em decorrência da covid-19. De acordo com publicação do Diretório Central dos Estudantes, Letícia tinha 21 anos, estava grávida de aproximadamente 30 semanas e estagiou no Hospital Universitário de Vassouras até o último dia 16, quando foi "liberada mais cedo pelo professor, por estar se sentindo mal".



Em vídeo divulgado nas redes sociais, o DCE diz que nem todos os alunos que estão na linha de frente foram testados e também reivindica a vacinação desse grupo. "Nós do Diretório Central dos Estudantes, nos levantamos de luto, e pedimos encarecidamente, se protejam, usem máscara, álcool em gel, lave bem as mãos, mantenha o distanciamento social, evite aglomerações", diz parte da legenda que acompanha o vídeo. Em uma segunda postagem, o DCE ressaltou que não está em busca de culpados ou responsáveis. "Estamos lutando pelo que é nosso, por direito, pra que possamos atuar na linha de frente contra o covid-19 com segurança", diz o comunicado.



Procurado por O Dia, o DCE afirmou ter enviado ofício para a Secretaria de Saúde de Vassouras "solicitando prioridade na vacinação dos estudantes da área da saúde em regime obrigatório de estágio". Até o momento, não conseguimos contato com a prefeitura e com a Universidade de Vassouras.