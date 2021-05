Até o momento, 265 profissionais testaram positivo para covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 12:10

Por meio da Secretaria de Saúde, a prefeitura de Vassouras ampliou a realização da testagem em massa no comércio da cidade com objetivo de mapear casos de covid-19 e isolar os eventuais trabalhadores contaminados assintomáticos. Até o momento, mais de 1.800 testes rápidos foram realizados no comércio desde o início da ação, em abril. Segundo a prefeitura, 265 profissionais testaram positivo, foram afastados imediatamente de suas funções e orientados a procurar uma Unidade de Saúde e seguir para o isolamento domiciliar.