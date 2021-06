Material apreendido na ação - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 13:34

Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia e agentes da Barreira Fiscal prenderam um traficante na Rodovia BR-040, em Três Rios, centro-sul do estado. Com ele, foram apreendidos dez quilos de maconha, separados em 12 tabletes. De acordo com a PCERJ, a ação integrada realizada na última terça (15) faz parte da Operação Narcos. Segundo os agentes, o preso faz parte da quadrilha que domina o tráfico na região e é ligado a segunda maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele já era investigado em vários inquéritos em andamento na 108ª DP por envolvimento em roubo de veículos, receptação, homicídios, organização criminosa, além da venda de entorpecentes.

De acordo com os policiais, o traficante foi perseguido em abril deste ano, mas conseguiu fugir após trocar tiros e abandonar o carro roubado que utilizava. Os agentes continuaram as diligências e conseguiram localizá-lo. O traficante foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça.