88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 16/07/2021 18:58

Agentes da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí prenderam em flagrante um homem de 20 anos pelos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas, na forma da Lei Maria da Penha. De acordo com a PCERJ, o rapaz continuava perseguindo a ex-companheira em casa e no trabalho, apesar da medida protetiva que o obrigava a manter distância da vítima.

Segundo a PCERJ informou hoje, o homem foi capturado no bairro Macaranã, em Barra do Piraí, na última quarta-feira (14). Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional.