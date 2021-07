108ª DP de Três Rios - (Imagem: Divulgação)

108ª DP de Três Rios(Imagem: Divulgação)

Publicado 17/07/2021 22:46

Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia apreenderam um adolescente acusado de tráfico de drogas em Três Rios, na região conhecida como Vale do Café. A apreensão ocorreu durante diligência de busca e apreensão na casa do adolescente, no bairro Vila Isabel. Segundo a PCERJ, o rapaz foi identificado por envolvimento no tráfico de drogas, inclusive com utilização de armas de fogo.

Durante a ação, os agentes encontraram uma bolsa com cocaína, 10 sacolés de maconha e 10 tabletes pequenos da mesma droga, além de material para endolação, dinheiro e um aparelho de telefone celular. Na presença de um familiar, o adolescente confessou o envolvimento no comércio de drogas. Segundo as investigações, o adolescente já foi apreendido por ato infracional análogo há cerca de dois meses.