Evento aconteceu no Centro Cultural Cazuza - Divulgação

Publicado 28/06/2022 12:36

Ontem (27), Vassouras recebeu o workshop Turismo RJ + Perto, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedet) em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur). Durante o evento, foi inaugurada a exposição "A Arte Religiosa do Vale do Café", e na sequência aconteceu o lançamento do Turismo Rural e do Turismo Religioso na cidade. Por fim, ainda houve espaço para debater a política de artesanato que está se desenvolvendo na região. Estiveram presentes o deputado estadual, Gustavo Tutuca, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, vereadores e empresários da região.



"Foi um dia muito importante para o turismo de Vassouras, que com essas duas rotas turísticas oficiais poderá atrair ainda mais pessoas para a região. Isso fortalece todas as cidades do Vale do Café, uma vez que fomenta também a economia e geração de emprego e renda. Isso tudo é fruto do trabalho que começamos lá atrás, ainda em 2020, por determinação do governador Claudio Castro, de dar atenção ao turismo no interior do estado", disse o deputado Tutuca.

"A realização desse evento em Vassouras foi de suma importância para o trade turístico, onde criamos uma rota, em parceria com a Setur, para divulgar os atrativos religiosos e rurais da cidade, além de avançarmos na política de fomento ao artesanato local. Quero agradecer ao secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, pela parceria, e ao deputado Gustavo Tutuca, membro da Comissão de Turismo da Alerj, por todo apoio e carinho com Vassouras", disse o secretário Wanderson.



Também foi inaugurada uma placa de sinalização turística do Vale do Café, uma iniciativa da Setur, que vai instalar ao todo 4.000 placas com informações turísticas em todo o estado. Os modelos são produzidos de acordo com a especificidade de cada município, atendendo a uma reivindicação antiga dos municípios.