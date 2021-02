Trabalho de impermeabilização sobre a entrada da Policlínica da Cidadania Geraldo Gonçalves/PMVR

Volta Redonda - Obras emergenciais para sanar infiltrações são realizadas nos Polos de Saúde que ficam no Estádio da Cidadania (Estádio Municipal Sylvio Raulino de Oliveira), em Volta Redonda. Os serviços de impermeabilização começaram no último dia 25 e a previsão, segundo a prefeitura, é que durem até o fim de fevereiro.

O objetivo com as obras é garantir a segurança de pacientes e funcionários e evitar também que os equipamentos utilizados no Centro de Imagem e na Policlínica da Cidadania, por exemplo, sejam danificados pela água que escoa dos vazamentos. As unidades de saúde recebem diariamente 1,5 mil a 2 mil pessoas.

Segundo o administrador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria, a partir desta quarta-feira, dia 3, o complexo de saúde também receberá a recuperação do teto de gesso porque apresenta buracos em alguns pontos. Depois das obras emergenciais, a estrutura passará por uma limpeza e pintura geral.

Por conta das infiltrações, a água da chuva tem atingido a Policlínica da Cidadania, o Centro Oftalmológico, a Academia da Vida e a fisioterapia, provocando transtornos nos atendimentos de saúde. Atualmente, seis consultórios estão inutilizáveis por causa dos vazamentos.