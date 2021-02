Encontro define detalhes para construção de banheiros para os cooperativados de resíduos sólidos em Volta Redonda MEP-VR

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 14:58

Volta Redonda - Na manhã desta quarta-feira, dia 03, um encontro foi realizado na sede das cooperativas de resíduos sólidos, no bairro Voldac, em Volta Redonda. Na pauta, a questão da urgente da adequação e reforma de banheiros para os cooperativados, fato em debate desde 2020.

A reunião articulada por agentes ligados à equipe ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), na pessoa do Fernando Bonfatti, contou com as representações das cooperativas Folha Verde e Cidade do Aço, dos coletivos: intecsol-UFF e “Políticas Públicas” e da Associação Nacional de Catadores (ANCAT).

O encontro avançou e um esboço da pequena obra, que atenderá as duas cooperativas, foi feito em conjunto pelo engenheiro, Luciano Vasconcelos; técnico, José Nogueira; mestre de obras, Dário Soares e o pedreiro, Sergio Antônio, que junto com Gildete Da Silva e Maria Nazaré. Feito os traçados arquitetônicos e o orçamento adequando a alvenaria existente para os dois sanitários, chuveiros, pias e toda garanta de privacidade para homens e mulheres, os presentes aprovaram o ‘projeto emergencial’, registro feito pela Priscila de Sousa, da ANCAT.

“Com o ‘projeto’ aprovado e o orçamento elaborado, farei contato com o Eng. Jerônimo Telles, secretário municipal de Infra Estrutura de Volta Redonda, que em encontro recente ofereceu a doação de materiais para a obra. Oficiaremos a ele ainda esta semana das necessidades”, afirmou o diretor da Cooperativa Folha Verde, Euvaldo Santana.

O integrante da equipe do MEP, Fernando Bonfatti, disse que “dá para garantir um pequena parte de material e a mão de obra”.

A diretora da Cooperativa Cidade do Aço, Maria Nazaré ficou animada ao ver o empenho solidário de todos.

“Agora vai, embora a gente não tenha ainda o ponto de energia para ligar nossas maquinas”, comentou a diretora, que representou, Teresinha de Jesus, presidente.

Ao fim, depois de duas horas de reunião, os presentes designaram uma equipe de acompanhamento da obra composta por Luciano, Dario e Nogueira, dos coletivos MEP e ‘Políticas Públicas’.