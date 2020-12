Chuva volta a assustar moradores de Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 11:39

Duque de Caxias - Uma forte chuva voltou a assustar a cidade da Baixada Fluminense na noite deste feriado de Natal, 25. De acordo com informações da Defesa Civil, o maior acumulado pluviométrico nas últimas 6h foi registrado em Xerém (73mm). Houve diversos pontos de alagamento no município, como em bairros da região central e do quarto distrito.

Reprodução

Um muro chegou a desabar no bairro do Jardim Gramacho e outro no Gramacho. Em ambos, não houve registro de vítimas. Duque de Caxias permanece em estágio de alerta. O sol voltou a aparecer, mas ainda há possibilidade de chuva fraca a moderada nas próximas horas deste sábado, 26.

Qualquer informação complementar, alteração ou emergência comunique imediatamente a Defesa Civil pelos telefones: 199 ou 08000230-199/ 2673-2203.

Divulgação

Ajuda aos mais necessitados

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, segue cadastrando os moradores das áreas mais afetadas pelas fortes chuvas da última terça-feira (22), no distrito de Xerém. A tempestade de cerca de 200 mm durou algumas horas e atingiu dezenas de casas, causando destruição e uma morte. Desde então, a Prefeitura está nas ruas com as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Subsecretaria de Limpeza Urbana, promovendo mutirões para limpar e reconstruir as áreas atingidas.

Divulgação

Barreiros, Santo Antônio e Carreteiro, para o cadastramento dos moradores atingidos, além da distribuição de cestas básicas, kits limpeza e colchões. As equipes da Defesa Civil também estão circulando pelos bairros, atendendo às solicitações de vistoria em residências e nas áreas ameaçadas por deslizamentos.



Nesta quinta-feira (24), o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, acompanhado do governador em exercício, Cláudio Castro, percorreu as áreas mais afetadas no distrito de Xerém e firmando acordo de ajuda a população. Inicialmente, a Prefeitura recebeu do Governo do Estado 400 cestas básicas, 400 kits de Limpeza e 836 colchões, que começaram ser distribuídos na manhã desta sexta-feira (25), nos pontos de apoio. Até às 14 horas de hoje, 238 famílias já haviam sido atendidas pelas equipes da Prefeitura.

Divulgação



A Prefeitura de Duque de Caxias publicou ainda o Decreto Municipal 7.775/2020, que declara situação de emergência no Município de Duque de Caxias, em razão de fenômenos climáticos, desta forma poderá agilizar o recebimento de recursos e desenvolvimento de ações em benefício das quatro famílias desabrigadas e das mais de 150 que estão em estado de vulnerabilidade. A expectativa é de que sejam liberados recursos do programa Cartão Recomeçar, no valor entre dois e cinco mil reais, para que os desalojados e desabrigados cadastrados, possam comprar itens que foram destruídos.



A Prefeitura de Duque de Caxias publicou ainda o Decreto Municipal 7.775/2020, que declara situação de emergência no Município de Duque de Caxias, em razão de fenômenos climáticos, desta forma poderá agilizar o recebimento de recursos e desenvolvimento de ações em benefício das quatro famílias desabrigadas e das mais de 150 que estão em estado de vulnerabilidade. A expectativa é de que sejam liberados recursos do programa Cartão Recomeçar, no valor entre dois e cinco mil reais, para que os desalojados e desabrigados cadastrados, possam comprar itens que foram destruídos.

A Prefeitura está disponibilizando dois pontos de apoio, que estarão abertos neste sábado, das 9h às 17h, para cadastramento das famílias e doação de cesta básica, Kits Limpeza e colchões:

- Igreja Católica do Santo Antônio: Rua Antônio Guedes, 239 - Santo Antônio, Xerém

- Igreja Assembleia de Deus do Carreteiro: Rua Aurora, 2020 - Carreteiro, Xerém