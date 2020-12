Duque de Caxias abriu mais um ponto de apoio para atender famílias afetadas pelas chuvas Divulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, abriu mais um ponto de apoio para atender as famílias afetadas pelas chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias, principalmente no terceiro e quarto distritos. O novo ponto de apoio está instalado no bairro Vila Canaã, em local cedido pela Igreja Assembleia de Deus.

Veja os endereços dos três pontos de apoio para cadastramento das famílias e doação de cesta básica, Kits Limpeza e colchões:

- Igreja Assembléia de Deus Ministério Ebenezer: Rua Manoel Mendes (Igreja do Brejinho) - Canto dos Paraíbas, Vila Canaã

- Igreja Católica do Santo Antônio: Rua Antônio Guedes, 239 - Santo Antônio

- Igreja Assembleia de Deus do Carreteiro: Rua Aurora, 2020 - Carreteiro

Fundec também vai receber donativos

Nesta segunda-feira, 28, a Fundec vai ceder os 27 Centros de Ensino para que funcionem como postos de recolhimento de doações de alimentos (de preferência leite em pó e biscoito) e produtos de higiene pessoal, que serão destinadas às vítimas das fortes chuvas que caíram em Xerém na última semana.

Os pontos de recolhimento funcionarão até as 13h. Para mais informações sobre o endereço das unidades mais próximas a sua residência, acesse o site da Fundação (www.fundec.rj.gov.br), ou entre em contato através do Whatsapp (97464-6089).



"A Fundec possui Centros de Ensino espalhados pelos quatro distritos de Duque de Caxias. A transformação dessas unidades em postos de recolhimento de donativos para as vítimas das fortes chuvas que abalaram os moradores de Xerém, facilita a logística das pessoas que estão interessadas em realizar essas doações, além de auxiliar a Prefeitura nessa campanha de solidariedade", completou Jonas Santana, presidente da Fundec.