Por O Dia

Publicado 28/12/2020 18:00

Duque de Caxias - Dando continuidade ao trabalho de ajuda às famílias atingidas pelas chuvas no município, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, abriu nesta segunda-feira, 28, mais dois pontos de apoio no bairro de Imbariê, no terceiro distrito. Dezenas de famílias do bairro Amapá, no quarto distrito, também receberam ajuda humanitária.

As duas localidades, assim como Carreteiro, Barreiro, Santo Antônio e Vila Canaã, sofreram com as consequências das chuvas fortes que atingem o município, desde a tarde do dia 23 de dezembro. Até esta segunda-feira. 28, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos contabilizou ajuda humanitária a cerca de mil famílias, com distribuição de cestas básicas, kits de limpeza e colchões. A empresa Piraquê fez doação de macarrão e biscoitos, que veio somar aos itens distribuídos nas cestas básicas distribuídas nos pontos de apoio. As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Subsecretaria de Limpeza Urbana, continuam com os mutirões de limpeza e recuperação de vias públicas nos bairros afetados no terceiro e quarto distrito.

Ajuda estadual

Na última quinta-feira, 24, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, acompanhado do governador em exercício, Cláudio Castro, percorreu as áreas mais afetadas no distrito de Xerém e firmando acordo de ajuda a população. Inicialmente a Prefeitura recebeu do Governo do Estado 400 cestas básicas, 400 kits de Limpeza e 836 colchões, que começaram ser distribuídos já na sexta-feira, 25.

A cidade está em situação de emergência, em razão de fenômenos climáticos. Desta forma, agiliza o recebimento de recursos e o desenvolvimento de ações em benefício das famílias desabrigadas ou afetadas pelas chuvas. A expectativa é de que o Governo do Estado libere recursos do programa Cartão Recomeçar, no valor entre dois e cinco mil reais, para que os desalojados e desabrigados cadastrados possam comprar itens que foram destruídos.

Onde doar?

Quem quiser fazer doações para as famílias afetadas pelas chuvas, a Prefeitura está recebendo donativos na sede da SMASDH - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e (Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de Agosto) e nas 11 sedes dos CRAS – Centro de Referência a Assistência Social, espalhados pelos quatro distritos. As famílias atingidas, que perderam bens ou documentos em consequência das chuvas, também devem se dirigir ao CRAS mais próximo, para fazer seu cadastro.

A Fundec também está abrindo os 27 Centros de Ensino para que funcionem como postos de recolhimento de doações de alimentos e produtos de higiene pessoal. Os pontos de recolhimento funcionarão até quarta-feira, 30, das 9h às 16h. Para mais informações sobre o endereço das unidades mais próximas a sua residência, acesse o site da Fundação (www.fundec.rj.gov.br), ou entre em contato através do Whatsapp (97464-6089).