Guilherme Eulálio retorna de empréstimo e é o 17° prata da casa no elenco profissional do Voltaço Divulgação/ VRFC

Publicado 05/02/2021 08:43

Volta Redonda - Mais um prata da casa retorna ao Volta Redonda Futebol Clube (VRFC). O volante Guilherme Eulálio, que estava emprestado ao Aymorés-MG, se apresentou nesta semana e iniciou a pré-temporada para o Campeonato Carioca 2021.

Com a chegada do jogador, que era capitão do sub-20 do Voltaço, o elenco profissional tricolor passa a contar agora com 17 atletas formados nas categorias de base do clube.

No clube mineiro, Eulálio conquistou o título da Segunda Divisão, equivalente a terceira divisão do Estadual, garantindo o acesso ao Módulo II de 2021.

”Foi uma experiência muito boa para poder pegar uma bagagem, uma rodagem, ainda mais porque conseguimos o acesso e o título, que eram os objetivos. Volto motivado para dar o meu melhor no dia a dia e nos jogos para poder ganhar o meu espaço e poder ajudar a equipe a fazer uma grande temporada em 2021”, disse.

No profissional, Guilherme Eulálio será mais um prata da casa a reencontrar o técnico Neto Colucci, que também era o treinador no sub-20.

Todos nós que já trabalhamos com o Neto temos uma ótima relação com ele. Ele é muito amigo, muito gente e, ao mesmo tempo, é muito profissional. O Neto me conhece muito bem, sabe o meu estilo de jogo e vou estar aqui trabalhando forte para que quando ele precisar, eu possa suprir em alto nível”, afirmou Eulálio.