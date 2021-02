Nos últimos 3 meses do ano passado, Volta Redonda empregou 2.213 pessoas, segundo a plataforma da Firjan Retratos Regionais Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 10:31 | Atualizado 08/02/2021 10:42

Volta Redonda - O município de Volta Redonda empregou 2.213 pessoas nos últimos três meses do ano de 2020. Os dados foram obtidos através da plataforma da Firjan Retratos Regionais com dados fornecidos pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia.

Na região Sul Fluminense, o levantamento mostra que o último trimestre de 2020 encerrou com um saldo de 5.902 empregos. Todos os municípios da região tiveram o indicador de postos de trabalho positivo, exceto Mendes.

Durante o período de festas de fim de ano, comércio e serviços geraram mais empregos, com 2,6 mil novos postos em cada setor. A indústria vem em seguida, com 700 novas contratações, sendo a maior parte delas concentrada no segmento automotivo, com 145 admissões.

“Nós tivemos uma recuperação no quadro de empregos, mas ainda não foi o suficiente para recuperar todos os postos que possuíamos na região. Algumas cidades já conseguiram reverter o processo: Barra do Piraí, Pinheiral e Rio das Flores. Estamos recuperando o emprego perdido pela pandemia do covid-19, mas vamos precisar de no mínimo mais um trimestre para uma recuperação ao nível do que era anteriormente”, destacou Antônio Carlos Vilela, presidente da Firjan Sul Fluminense.

Plataforma Retratos Regionais

A plataforma Retratos Regionais tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.

