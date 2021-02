Coordenadoria de Prevenção às Drogas de Volta Redonda alerta para consumo de álcool no período do Carnaval Geraldo Gonçalves

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 10:57

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) de Volta Redonda fez um alerta sobre o consumo de bebidas alcoólicas durante o feriado do Carnaval. Neste ano, devido à pandemia da covid-19, as festas na rua ou em espaços de eventos estão proibidas e a preocupação da CMPD é com os eventos que irão acontecer em família.

Segundo a coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, o perigo está relacionado, especialmente com o consumo de bebidas alcoólicas, na frente das crianças e adolescentes.

Publicidade

“É preciso ter cuidado nas festas em família com este público e ainda com os dependentes e mulheres grávidas. Pessoas que são especialmente afetadas”, disse Neuza.

Ainda de acordo com Neuza Jordão, é necessário ter consciência de que o uso abusivo de álcool é um transtorno que pode causar problemas de saúde emocionais, psiquiátricas e físicos, como doenças hepáticas e a síndrome alcoólica fetal no caso das gestantes.

Publicidade

“Vamos fazer a festa, nos fantasiar, entrar no clima do Carnaval entendendo que a alegria do momento não depende do consumo de álcool”, ressaltou Neuza.

A coordenadora da CMPD, também informou que há registros de aumento do consumo de álcool, durante a pandemia, principalmente entre as mulheres e idosos. Em consequência disso, também cresceu o número de casos de depressão e síndrome do pânico.

Publicidade

“O problema gera um círculo vicioso. A pessoa se sente deprimida e aumenta o consumo de bebidas alcoólicas que acaba piorando o quadro”, disse.

Outro alerta da CMPD, destaca a Lei Federal nº 13.106/2015 que criminaliza a venda e o ato de servir bebidas alcoólicas a menores de idade. A lei reforça a proibição já prevista pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) criado em 1990.