Vacinação para idosos acima de 90 anos segue até sexta, dia 12, segundo a SMS Geraldo Gonçalves/PMVR

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 14:09

Volta Redonda - A vacinação contra a covid-19 em idosos acima de 90 anos começou nesta quarta-feira, dia 10, em Volta Redonda. A aplicação das doses teve início por volta das 09h. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) com mais agendamentos para este dia foi a do bairro Jardim Paraíba.

Um dos idosos vacinados no local foi o aposentado Manoel Sobreira de Almeida, de 90 anos. Acostumado a sair para passear, o aposentado já conta os dias para voltar à rotina.

"Depois que estiver tudo mais seguro, quero voltar a passear, bater perna e ir à praia", disse o idoso, que comemorou a chegada da vacina acompanhado do filho.

Outra idosa vacinada na unidade foi Elzi Rodrigues do Nascimento, de 91 anos, que está em isolamento social se protegendo da covid-19. De acordo com a família, ela gosta de caminhar, fazer hidroginástica, aula de canto, pilates e principalmente estar reunida com todos os familiares.

Dona Elzi destacou a importância da vacinação para ficar mais protegida em relação à doença.

“É muito bom estar sendo vacinada, é importante essa vacina para os idosos ficarem um pouco menos despreocupados com a covid-19. Já estou aguardando ansiosa pela segunda dose para me sentir mais aliviada”, disse Elzi.

A dona Maria José Alves, de 99 anos, recebeu a dose da vacina e estava acompanhada pelo neto César Túlio Alves dos Santos. Segundo ele a avó está em isolamento social desde o início da pandemia tomando todos os cuidados de prevenção e agora com a aplicação da vacina é uma esperança.



“Mesmo tomando todos os cuidados, a partir de hoje surge uma esperança com a vacina, é uma alegria finalmente vê-la vacinando. Estávamos muito ansiosos com a chegada dessa dose, minha avó só saiu nesse período da pandemia para ir ao médico e tomar a vacina contra a gripe e agora da covid-19”, disse César.