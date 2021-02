Material apreendido nesta quarta-feira, dia 10, em Volta Redonda Divulgação/PM

Publicado 10/02/2021 19:05 | Atualizado 11/02/2021 08:40

Volta Redonda - Um homem foi preso com armas e drogas nesta quarta-feira, dia 10, em Volta Redonda, na Estrada da Fundação Beatriz Gama, no bairro Retiro. Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar realizaram a ação, após uma denúncia sobre tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, um cerco foi montado pelos policiais e buscas foram realizadas. O suspeito foi localizado e com ele o seguinte material foi encontrado: 01 pistola calibre 9mm, 14 munições 9mm, 01 revólver calibre 38, doze munições calibre 38, R$ 15,00 em espécie, 01 celular, 681 pinos cocaína, 72 pedras crack, 10 frascos de cheirinho da loló, 46 trouxinhas maconha, 03 rádios de comunicação e 04 bases.

De acordo com a PM, todo o material apreendido e o homem foram levados para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª.