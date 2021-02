Veja o que abre e o que fecha durante o Carnaval em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda definiu horários especiais para o expediente da administração pública durante o feriado de Carnaval. Nos dias 15 e 16 não haverá expediente nas repartições públicas. O serviço volta ao normal na quarta-feira, dia 17.

Os serviços essenciais como: Guarda Municipal, Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e coleta de lixo irão funcionar normalmente. Já as secretarias ligadas aos trabalhos de limpeza e infraestrutura estarão em regime de plantão. Quem tiver problemas com o abastecimento de água ou precisar de manutenção pode entrar em contato com o Saae pelos números 115 ou 3344-2900.

Saúde

Os hospitais São João Batista (HSJB), Munir Rafful (Hospital do Retiro), assim como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho e os Cais Aterrado e Conforto funcionarão normalmente durante o feriado.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSFs), apenas as tratadas como referência no atendimento a casos suspeitos de covid-19 funcionarão em horário especial durante o Carnaval; todos os dias, das 8h às 19h. UBSFs da: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande.

Educação

Não haverá aula na rede municipal de ensino durante o Carnaval. As atividades no regime remoto voltarão no dia 22.

Esporte e Lazer

O Zoológico Municipal de Volta Redonda funcionará, das 8h às 16h30, nos dias 13, 14 e 17 (Quarta-feira de Cinzas). Segunda e terça-feira de Carnaval o local ficará fechado.

Já o Parque Aquático Municipal abrirá as portas nos dias 13 e 14, cumprindo todas as medidas de prevenção à covid-19. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Apenas moradores de Volta Redonda que possuem carteirinha e passaram recentemente pela renovação do exame médico poderão acessar o parque. Quem não fez vai ter a oportunidade de atualizar o cadastro após o Carnaval.

Tarifa Zero

O Tarifa Zero vai funcionar somente no sábado de Carnaval, dia 13, com veículos saindo de 30 em 30 minutos. Segunda e terça-feira, 15 e 16, não haverá ônibus rodando. Eles voltarão a operar normalmente na quarta-feira, dia 17.