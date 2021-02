Parque Aquático Municipal de VR é uma das opções de lazer no fim de semana de Carnaval Geraldo Gonçalves

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 17:24

Volta Redonda - O Parque Aquático Municipal de Volta Redonda será reaberto neste sábado e domingo, dias 13 e 14, das 8h às 17h, seguindo todas as normas de prevenção à covid-19 estabelecidas por Decreto Municipal. O local estava fechado há quase um ano por conta da pandemia, mas a partir deste final de semana, volta a funcionar todos os sábados e domingos, sempre das 8h às 17h.

Além dos funcionários do local, professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), responsável pelo parque, farão plantão no local para orientar a população quanto as medidas de prevenção ao coronavírus.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela disse que haverá aferição da temperatura corporal na entrada; será disponibilizado álcool em gel 70% na entrada e saída, além de vestiários e cantina; o uso de máscara é obrigatório; e será mantida distância segura entre as pessoas no entorno das piscinas e na cantina.

Ainda de acordo com Rose Vilela, o Parque Aquático se encaixa na categoria dos clubes sociais, que já voltaram a funcionar na cidade.

“Vamos receber 50% da nossa capacidade, atendendo as medidas de combate ao novo coronavírus”, explicou.

Para frequentar o Parque Aquático, o morador de Volta Redonda deve ser cadastrado, possuir a carteirinha e estar com o exame médico atualizado.

“Abrimos agenda diária de exames na última sexta-feira (5) e cerca de 500 pessoas já compareceram, ficando aptas a usar as piscinas”, contou Rose, avisando que, após o feriado, novas agendas de exames serão abertas.

Para quem ainda não for usuário do local, a orientação é fazer o cadastro na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência em Volta Redonda.

O Parque Aquático Municipal tem 11,3 mil m² e conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma infantil e uma olímpica, vestiários e cantina, além da parte administrativa com secretaria, sala de professores e uma para exames médicos. O acesso é gratuito.