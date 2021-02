Opção de lazer em Volta Redonda é o Zoológico Municipal Divulgação

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 17:49

Volta Redonda - O Zoológico Municipal de Volta Redonda é uma opção de lazer neste Carnaval. O espaço estará aberto ao público de sexta-feira a domingo, 12 a 14 e na quarta-feira, dia 17. Na segunda-feira, dia 15, e terça-feira, dia 16 (feriado de Carnaval), o espaço ficará fechado para os visitantes.

As visitas devem ser agendadas pelo site: agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br , com o limite por dia de 500 pessoas de manhã e 500 à tarde. O horário de funcionamento é das 8h às 16h30 e a entrada é franca.

O local tem mais de 150 mil m2 de área de Mata Atlântica, localizado na Rua 93-C, número 1.171, no bairro Vila Santa Cecília. Mesmo sendo um local aberto, o governo municipal alerta que o uso de máscara é obrigatório aos visitantes e que estão proibidas aglomerações.

Atualmente são cerca de 260 animais entre eles: onças pardas e pintadas, um casal de tigres, jacaré, macacos e aves - araras, tucano e inclusive as exóticas como pavão e faisão.

A gerente administrativa do Zoológico, Bruna Dias Garcia, orienta sobre as restrições durante a pandemia da covid-19 e como conseguir garantir a visita ao Zoológico.

“Todas as pessoas terão que fazer o agendamento através do site agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br, com o limite total de 500 pessoas pela manhã e outras 500 pessoas pela tarde. Se possível, agendar com dois ou três dias de antecedência. O uso de máscara, manter o distanciamento no recinto, não fazer aglomeração, são medidas obrigatórias de segurança”, falou.