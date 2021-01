Orquestra Municipal de São Gonçalo fez show gratuito e a céu aberto na tardinha de sábado Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/01/2021 17:50

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson prestigiou neste sábado (23) a apresentação da Orquestra Municipal em comemoração ao aniversário de um ano do Centro de Tradições Nordestinas, em Neves. Na semana passada, o chefe do Executivo gonçalense assinou um termo de compromisso para a implantação de uma cobertura sustentável no local, com recursos de compensação ambiental. A estrutura de 900 m² de telha e 350 m² de lona, que aproveitará luz solar e água pluvial, já começou a ser instalada e, segundo o prefeito, deverá ser concluída no prazo de 50 dias.

Capitão Nelson chegou acompanhado da esposa Marinete Ruas por volta das 17h30 e passou por cada barraca, cumprimentando os comerciantes, e ainda conferiu o início da obra. Ele comentou sobre a necessidade de investimento no segmento artístico da cidade. “Estamos próximos de reinaugurar o Teatro Municipal Palhaço Carequinha, que se encontra fechado há oito anos, sem que a população tivesse acesso ao espaço. Nós daremos preferência para os artistas de São Gonçalo. Nós temos a nossa própria cultura e iremos valorizá-la”, declarou.

Durante a visita, o prefeito estava acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, e de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, que destacou a importância da tradicional feira para o município. “Esta feira aqui foi um ganho para São Gonçalo. Ela pode atrair turistas. Além disso, já iniciaram-se as obras para a implantação da cobertura, o que irá melhorar ainda mais a estrutura do local”, comentou.

Para os comerciantes, o início das obras para a implantação da cobertura sustentável é uma vitória, já que vinham lutando para adquirir essa melhoria no espaço. “A feira é a extensão de casa, um ambiente familiar onde as pessoas são sempre respeitadas. Com essa cobertura, que vai aproveitar a luz do sol e a água da chuva, poderemos aprimorar a qualidade de atendimento aos clientes e reduzir nossas despesas com a economia de energia e água. Vai ser uma ajuda muito bem vinda”, disse Iara Farias, de 61 anos, feirante do quiosque 17.

O local foi reaberto com restrições de distanciamento e obrigatoriedade - para clientes e feirantes - do uso de máscaras, medição de temperatura corporal e disponibilização de álcool em gel, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.