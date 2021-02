VRFC divulga mais dois reforços para o Campeonato Carioca 2021 Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 08:00

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou nesta sexta-feira, dia 12, mais dois reforços para o Campeonato Carioca 2021. O prata da casa e zagueiro Paulo Vitor, de 22 anos, que estava no Bangu, e o atacante Marcos Vinícius, o MV, de 22 anos, que foi campeão da Série B2 do Campeonato Carioca 2020 pelo Pérolas Negras. Os dois atletas chegam com contratos até o final do ano.

Paulo Vitor, revelado nas categorias de base do Esquadrão de Aço, já defendeu a equipe profissional tricolor em cinco jogos, durante 2018 e 2019, e marcou um gol. Em 2020, o zagueiro se transferiu para o Bangu, onde disputou o Campeonato Carioca e a Série D do Campeonato Brasileiro.

“Feliz em estar de volta e quero agradecer a confiança da diretoria e da comissão técnica. Encontrei um grupo com muitos companheiros de base e de muita qualidade. Agora é trabalhar muito forte para irmos ganhando cada dia mais entrosamento e chegarmos fortes para fazer uma boa campanha no Estadual e brigar pelo título”, destacou o jogador.

“O Neto foi meu treinador na base, aprendi muito com ele e sou muito grato por tudo o que me ensinou. Conheço o estilo dele de jogo, como gosta de armar o time, ele me conhece muito bem também e assim fica mais fácil de trabalhar”, completou o zagueiro tricolor, que é o 18º prata da casa no elenco profissional do Voltaço.

Já o atacante Marcos Vinícius teve passagens pelas categorias de base do Resende, se profissionalizou no Paraíba do Sul. Em 2019, o atacante se transferiu para o Pérolas Negras, onde, em 2020, foi peça fundamental no título da Série B2 do Campeonato Carioca, marcando sete gols, nove assistências e sofrendo nove pênaltis durante os 20 jogos que disputou.

“Estou muito feliz em vestir a camisa do Volta Redonda e disputar um Campeonato Carioca da Série A, que sempre foi o meu sonho. Chego motivado para demonstrar o meu futebol e vou trabalhar forte para a cada dia ir evoluindo, conquistando o meu espaço e conseguir ajudar a equipe a fazer uma grande campanha no Estadual”, disse.

O presidente do VRFC, Flávio Horta comentou sobre a chegada dos dois reforços.

“São dois jovens de muita qualidade e que já acompanhamos há bastante tempo. O Paulo Vitor é das nossas categorias de base e sempre vimos um potencial muito grande nele. Saiu para o Bangu, ganhou experiência e agora volta mais focado e tenho certeza que irá nos ajudar muito. Já o MV é um atleta de muita qualidade, fez uma grande B2, foi um dos destaques no título da equipe e chega para brigar pela posição”, falou o presidente.