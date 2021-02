Força-tarefa atua em Volta Redonda no combate ao coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 13:00 | Atualizado 16/02/2021 13:06

Volta Redonda - A força-tarefa da prefeitura de Volta Redonda formada pela Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Fazenda e Vigilância Sanitária fiscalizou 31 locais na última segunda-feira, dia 15, e duas autuações foram realizadas.

Um estabelecimento na Rua Geraldo di Biasi, no bairro Aterrado, foi interditado. O lugar, que já havia sido visitado pela equipe, tinha permissão para funcionar como bar, com som ambiente e limite de clientes. No entanto, os agentes da força-tarefa constataram que o estabelecimento estava funcionando como boate, desrespeitando as regras de prevenção à covid-19 previstas em decreto; havendo superlotação e pessoas sem uso de máscaras.

"O local não tem autorização para funcionar como boate. Havia superlotação e por isso foi interditado. O proprietário já tinha sido orientado de que funcionaria apenas como bar, com música ambiente e respeitando o limite de pessoas para não aglomerar, controlando o acesso de clientes", afirmou o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), João Batista dos Reis.

Ainda na madrugada de segunda-feira, dia 15, a equipe da força-tarefa interditou um bar no bairro Retiro. O estabelecimento fica próximo à Subprefeitura. O local também já havia sido notificado anteriormente.

Outros dois estabelecimentos foram interditados no último fim de semana por aglomerações e frequentadores sem máscaras. O primeiro foi uma boate localizada na Rua Major Aguiar, no Centro; e o segundo, um bar no bairro Santo Agostinho.

De acordo com o decreto municipal assinado pelo prefeito Antonio Francisco Neto, está proibido até quarta-feira, dia 17, a realização de atividades e eventos em ruas, praças, quadras e casas de festas. O uso de máscaras em espaços públicos, como shoppings, lojas e comércio em geral é obrigatório. Órgão públicos estaduais também estão nas ruas da cidade para garantir que o decreto seja respeitado.

Em caso de despeito às regras de combate à covid-19, a população deve denunciar através do Ciosp (Centro Integrado de Operação de Segurança Pública) pelos telefones: 156, 153 ou 190.