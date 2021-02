Heitor, João Carlos e Oliveira retornam de empréstimo e iniciam pré-temporada pelo Voltaço Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 08:52

Volta Redonda - Após conquistarem o título da Série D pelo Mirassol-SP, o zagueiro e capitão Heitor, o lateral-direito Oliveira e o atacante João Carlos retornaram de empréstimo e se reapresentaram ao Voltaço para pré-temporada do Campeonato Carioca 2021.

O capitão Heitor que vai para o seu terceiro Estadual pelo Voltaço, falou sobre a expectativa para a competição.

"Tive uma experiência muito boa no Mirassol, onde consegui conquistar a minha segunda Série D, a primeira tinha sido pelo Tombense em 2014, isso é muito bom para a carreira do atleta e também pelo fato de voltarmos mais confiantes, determinados em conquistar mais títulos. O Volta Redonda está formando um elenco competitivo e retorno motivado e muito empenhado em ajudar o clube a conquistar todos os objetivos do ano", destacou Heitor, que também foi capitão da equipe paulista durante a Série D.

Atual artilheiro do Campeonato Carioca, o atacante João Carlos projeta mais uma temporada de muitos gols pelo Voltaço.

“Retorno muito confiante e motivado para marcar gols, brigar novamente pela artilharia do Estadual e, principalmente, ajudar o Volta Redonda a brigar pelo título. Sabemos que será uma competição muito dura este ano, mas o nosso grupo é forte, vem fazendo uma boa pré-temporada e tenho certeza que fará uma grade campanha”, disse o atacante tricolor, que marcou seis gols nos dez jogos que disputou pelo Mirassol.

Quem também retornou de empréstimo foi o lateral-direito Oliveira, que está segue para a sua segunda temporada pelo Esquadrão de Aço.

“Retorno feliz para novamente defender o Volta Redonda. O momento é de muito trabalho e foco na pré-temporada para fazermos uma boa campanha no Campeonato Carioca, que, com certeza, não será fácil. Então, estamos nos preparando bem, para já começarmos a competição com um resultado positivo diante do Madureira, já que é muito importante iniciar vencendo, ainda mais dentro de casa”, afirmou.