Volta Redonda - O Voltaço venceu mais uma partida na sua preparação visando o início da temporada 2021. Atuando em Xerém, no Estádio de Los Larios, o Esquadrão de Aço bateu o Itumbiara-GO por 3 a 0 na manhã desta quarta-feira, dia 17.

Os gols da partida foram marcados pelo volante Guilherme Eulálio, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o atacante Alef Manga. Esta foi a terceira vitória do Voltaço no quinto jogo preparatório desta pré-temporada. O próximo compromisso será no sábado, dia 20, diante o Boavista, no Rio de Janeiro.

"O resultado sempre tem um peso na análise, portanto, saio satisfeito deste jogo-treino, que foi contra uma equipe que também está na Série A do seu Estadual, o que te traz um nível técnico muito bom. Marcamos forte, pressionamos o adversário, tivemos mais volume de jogo e chegamos a três gols. Percebemos alguns pontos que precisam ser corrigidos até a estreia, mas faltam ainda semanas de trabalho e, provavelmente, mais dois amistosos para acertarmos tudo e chegarmos muito bem para enfrentar o Madureira", disse destacou o comandante Neto Colucci.