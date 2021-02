Prefeitura de VR autua e notifica Assembleia de Deus Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 11:55 | Atualizado 19/02/2021 16:30

Volta Redonda - A Força-Tarefa da prefeitura de Volta Redonda notificou e autuou nesta sexta-feira, dia 19, a igreja Assembléia de Deus, no bairro Laranjal. O local foi notificado e autuado pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e pela Vigilância Sanitária e deverá apresentar ao município um termo de ajuste de conduta (TAC) para continuar em funcionamento.

De acordo com as informações da prefeitura, caso a igreja não cumpra com estas e outras determinações que ainda virão, poderá ser interditada. A fiscalização aconteceu após denúncias feitas por populares e postagens em redes sociais. As imagens mostram superlotação do espaço e pessoas sem máscara.

Conforme o decreto municipal, as igrejas e templos religiosos de qualquer culto poderão funcionar, de forma limitada, com capacidade de, no máximo, de 30% (trinta por cento), com controle de acesso e saída para evitar aglomerações durante o ingresso e saída no local.

O decreto também estabelece que “na entrada dos locais as pessoas terão acesso à higienização das mãos com álcool gel 70% (setenta por cento) ou outro tipo de sanitizante equivalente, ou preparações antissépticas ou, ainda, sanitizantes de efeito similar, sendo obrigatório o uso a todas as pessoas que ingressarem nos recintos de cultos, sem exceções. Deverão ser mantidas abertas as portas e janelas.

A Força-Tarefa que fiscaliza as medidas em vigor para combate e prevenção à covid-19 age em três eixos principais: conscientização, prevenção e repressão. Desta forma, já interditou uma igreja no bairro Voldac e autuou outra no Retiro. No bairro Volta Grande IV, um Centro Espírita também foi autuado pela mesma razão.

Ainda de acordo com o governo municipal, a Força-Tarefa faz ações permanentes de orientação em todos os templos religiosos sobre a necessidade de seguirem as regras em vigor. Os telefones para denunciar irregularidades são: 156 (Central de Atendimento), 153 (Guarda Municipal), 190 Polícia Militar.

Assembleia de Deus divulga nota de esclarecimento

A Central das Assembleias de Deus de Volta Redonda (Cedavre) divulgou uma nota esclarecendo que “desde o início das ações de enfrentamento do Covid-19, a instituição tem zelado pelo fiel cumprimento de todas as normas. Prova disso é que, até a presente data, não havia sido notificada ou autuada por infringir as regras”, diz o texto.

Ainda segundo a nota, o que aconteceu “foi um fato isolado e situação atípica em razão do feriado e, se compromete a continuar cumprindo integralmente as disposições presentes no Decreto do Poder Executivo”.