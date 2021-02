Voltaço fez jogo-treino com o Boavista, neste sábado, dia 20 Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 19:03

Volta Redonda - Em meio a pré-temporada para o Campeonato Carioca 2021, o Volta Redonda empatou em 2 a 2 com o Boavista em um jogo-treino na manhã deste sábado, dia 20. A partida aconteceu no CT da Saferj, no Rio de Janeiro. Marcaram os gols do Voltaço, Gabriel Pereira e Bebê.

Para este confronto, o Esquadrão de Aço teve o desfalque de 12 atletas que estão no Departamento Médico do clube. Mesmo com as ausências, o comandante Neto Colucci avaliou como positiva a partida.

Publicidade

"Estamos chegando próximos a estreia e o nosso time já está atingindo 70%, 80% da parte física que programamos. Já temos um padrão de jogo definido, conseguimos construir, mas precisamos ser um pouco mais objetivo, que é uma situação que vamos trabalhar nestes 12, 13 dias que faltam para a estreia. No geral, gostei do jogo-treino, pegamos uma equipe muito equilibrada, mais experiente que a nossa, e mantivemos um jogo de igual para igual, com uma posse de bola maior em muitos momentos", analisou o técnico.

Este foi o sexto jogo-treino do Volta Redonda na pré-temporada. Até o momento, foram três vitórias, dois empates e uma derrota. A estreia do Voltaço no Campeonato Carioca será diante do Madureira, em partida marcada para o dia 3 de março, no Raulino de Oliveira.

Publicidade

Ausências

Goleiro Andrey Ventura; lateral-direito Valter; zagueiros Heitor e Davison; volantes Hiroshi, Wallisson, Guilherme Eulálio, Pedro Thomaz e Pedro Alves; atacantes Gabriel Silva, João Carlos e João Vitor.