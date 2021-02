GMVR recolhe veículos em situação de abandono nas ruas da cidade Divulgação

Por O Dia

21/02/2021

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) promove uma operação contínua de recolhimento de veículos em situação de abandono nas ruas da cidade. De acordo com o relatório, no total, até o dia 17 de fevereiro, 77 veículos foram identificados como abandonados.

Desses, 73 foram regularizados pelos proprietários e quatro foram removidos para o depósito UGC (Unidade de Guarda Comunitária), com apoio do guincho da corporação. Segundo o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, a maioria das ocorrências foi solucionada com o apoio da corporação.

“Conseguimos solucionar a maioria dos casos de veículos, que estavam em situação de abandono, ocupando o espaço público. Os proprietários entenderam a situação de irregularidade e nós ajudamos na retirada do veículo para o espaço particular. Além disso, a GMVR não cobrou pelo serviço do guincho, temos o interesse de sanar as irregularidades e manteremos essa atuação nas ruas”, disse.

O comandante ainda disse que os outros quatro veículos foram removidos para o depósito, pois os proprietários não demonstraram interesse na regularização.

“Esses veículos foram recolhidos, mas os proprietários ainda têm um prazo de 60 dias para a regularização do veículo. Terminado o prazo os veículos são vistoriados pelo Detran/RJ e estão aptos a serem leiloados pela Guarda Municipal”, explicou.

João Batista também acrescentou que “os veículos recolhidos apresentavam riscos à população, se tornando foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti e de animais peçonhentos”, finalizou.