Rennato Bennata chega para reforçar equipe técnica do Voltaço

Publicado 24/02/2021 10:18

Volta Redonda - Rennato Bennata, de 34 anos, chega para reforçar a Comissão Técnica do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC). Ele irá ocupar os cargos de auxiliar técnico de Neto Colucci e de analista de desempenho.

Ex-goleiro do Esporte Clube Nova Cidade, Bennata completou dois cursos na CBF Academy: Análise de desempenho - profissional e base - Universidade do futebol; e da Seleção Inglessa The FA – curso Análise de desempenho.

Já sobre experiência profissional, Bennata foi analista de desempenho do Bangu, em 2019, quando a equipe chegou a semifinal da Taça Rio e do Campeonato Carioca; do Bonsucesso, conquistando a Copa Rio de 2019; do Nova Cidade, conquistando o título da Série B2 de 2019; do Artsul, durante a Série B1 de 2020; e por duas temporadas do America, último clube antes de acertar com Voltaço.

“É uma proposta muito desafiadora. Recebi o convite do Neto para integrar a Comissão Técnica e trazer uma visão mais de inteligência, com as análises dos adversários e trabalhar mais a parte de transferência da ideia de jogo para o campo, facilitando o entendimento dos atletas e melhorando sua performance no treino e no jogo. É fazer este meio termo para que possamos melhorar cada vez mais o esquema tático da equipe para que possamos conquistar todos os objetivos traçados pelo clube no ano”, destacou.