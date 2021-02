Medalhista da seleção brasileira de vôlei participa de encontro com internos do Cense Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021

Volta Redonda - Os 65 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação no Centro de Socioeducação Irmã Asunción de Lá Gándara Ustara (Cense Volta Redonda) começaram a semana com uma programação diferente. Na última segunda-feira, dia 22, eles participaram de uma videoconferência especial com o ex-jogador da seleção brasileira de vôlei de quadra, Roberto Bosch, o Betinho.

À convite da direção do Cense e com o apoio e articulação do professor da Fundação Getúlio Vargas e consultor do Sebrae, Lúcio Macedo, a conversa aconteceu em tempo real, com quatro grupos diferentes de adolescentes. Os internos puderam interagir com perguntas e ouvir um pouco sobre a história pessoal e profissional de Betinho.

O ex-atleta que depois de um diagnóstico médico, no auge de sua carreira, precisou deixar as quadras como jogador, mas construiu uma trajetória de superação, atuando como treinador do esporte e educador. Ele fundou sua própria escola de vôlei que já iniciou mais de 6 mil crianças, adolescentes e adultos no vôlei de praia.

No decorrer do bate-papo, Roberto falou com os jovens do Degase sobre possibilidades e caminhos para reescrever sua própria história, tendo como base o autoconhecimento e a responsabilidade pelas suas próprias escolhas:

“Não dá para mudar o que já foi feito até aqui, mas vocês podem escolher, daqui pra frente, como vocês vão utilizar suas habilidades, as oportunidades recebidas e tudo o que vocês estão aprendendo dentro do Degase”, disse o ex-voleibolista, convidando os adolescentes a serem protagonistas de suas próprias vidas, utilizando bem seu tempo criando novos hábitos e pensamentos.

Durante a conversa, o medalhista explicou aos jovens que a estrutura cerebral do corpo humano faz com que todos nós tenhamos resistências às coisas novas, porque nosso cérebro está sempre buscando poupar energia, sendo sempre mais trabalhoso deixar que hábitos antigos deem lugar aos novos.

Diante disso, Roberto sugeriu que os socioeducandos focassem em buscar um propósito inabalável que os fizesse ter vontade de lutar pela construção de uma nova história de vida, da qual eles possam se orgulhar ao olhar para trás e ver toda a sua trajetória:

“É preciso fazer coisas diferentes para criar uma nova vida e ver o mundo sob uma forma perspectiva, porque tudo o que você faz e vive, reforça a sua forma de enxergar como é a vida, como é o mundo. Você não vai poder dar um passo gigante hoje, mas pequenas ações podem se tornar muito poderosas em médio e longo prazo”, reforçou Betinho.

O encontro foi acompanhado pelo diretor da unidade, Douglas Menandro, pelo consultor Lúcio Macedo e pelos professores dos socioeducandos, que também deram suas contribuições e apoio aos jovens.

“É muito gratificante ver uma pessoa da qualidade e da importância do Roberto, atleta e coach renomado, disponibilizando seu tempo para compartilhar conhecimento com os adolescentes do Cense Volta Redonda. Sua visão diferenciada e perspectivas de futuro inspiram essa juventude. Agradeço também ao professor Lúcio pela articulação e participação no encontro, engrandecendo esse momento único para nossa unidade”, finalizou o diretor Douglas Menandro.