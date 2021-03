Estádio Raulino pronto para o jogo Voltaço e Vasco Divulgação

06/03/2021

Volta Redonda x Vasco acontece neste sábado, dia 06, às 21h pela segunda rodada da Taça Guanabara. O Volta Redonda - A partida entreacontece neste sábado, dia 06, às 21h pela segunda rodada da Taça Guanabara. O jogo será disputado no estádio Raulino de Oliveira que passa por melhorias para receber as partidas.

O local estava com o gramado afetado por pragas e passou pelo processo de eliminação dos insetos e recolocação da grama. Além do gramado, outros locais também são sendo recuperados pela equipe da Prefeitura de Volta Redonda.

As salas de aquecimento, vestiários e de imprensa, foram os primeiros locais a ganhar melhorias para receber os atletas e os profissionais que trabalham na cobertura dos jogos.

As arquibancadas, que também passam por melhorias, são os últimos itens da revitalização, já que devido à pandemia do novo coronavírus, o acesso do público ainda não será permitido. Suportes que separam as torcidas foram recuperados e todo o estádio passa por um processo de impermeabilização para evitar infiltrações.