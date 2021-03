TSE julga deferimento da candidatura de Antônio Francisco Neto Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 11:21 | Atualizado 07/03/2021 11:28

Volta Redonda - Começou na última sexta-feira, dia 05 de março, a votação sobre o deferimento da candidatura de Antonio Francisco Neto, eleito 'sub judice' prefeito de Volta Redonda, no primeiro turno nas eleições municipais de 2020.

Neto teve sua candidatura indeferida em 1ª e 2ª instância e quando foi para a terceira, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Ministro relator Alexandre de Moraes concedeu em uma decisão monocrática, a autorização para a diplomação e posse de Neto.

Publicidade

O Ministério Público e outras partes entraram com um Agravo de Instrumento, não concordando com a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, e o processo foi colocado em pauta para julgamento.

Dois ministros já votaram, Alexandre de Moraes manteve seu voto a favor da permanência do prefeito Antônio Francisco Neto (DEM), no cargo. O segundo voto favorável a Neto foi registrado pelo sistema do TSE, na noite de sábado, dia 06, e é do ministro Luiz Felipe Salomão.

Publicidade

Ainda faltam os votos de cinco ministros. A previsão é que a votação continue até a quinta-feira, dia 11 de março.