Volta Redonda - Após duas partidas no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e quatro pontos conquistados, o Voltaço se prepara para enfrentar a Portuguesa-RJ no domingo, dia 14, às 15h30, no estádio Luso Brasileiro. Será o primeiro jogo fora de casa neste Campeonato Carioca 2021.

Mas, jogar no campo da Ilha do Governador não é nenhuma novidade para o Esquadrão de Aço. Durante a Série C de 2020, o Volta Redonda disputou nove jogos no Luso Brasileiro, com duas vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Presente em oito destas partidas, o lateral-esquerdo Luiz Paulo falou sobre a importância da equipe já conhecer o gramado do Luso Brasileiro.

“Tivemos muitos jogos no Luso Brasileiro na Série C do ano passado, conhecemos bem o campo, que é muito pesado, grande e, com isso, sabemos como precisaremos jogar para buscar a vitória. Isso é muito importante para que possamos fazer um bom confronto diante da Portuguesa, que vem bem, com duas vitórias contra grandes, e lidera a competição. Conhecemos também muitos jogadores de lá, assim como eles conhecem muitos atletas daqui, e será um bom jogo. Precisamos manter a nossa forma de jogar, que o professor Neto vem trabalhando, com a posse de bola, com sabedoria na hora de definir a melhor jogada e mantendo a confiança que tivemos nos dois últimos jogos. Assim, tenho certeza que conseguiremos buscar um resultado positivo neste difícil confronto”, disse.