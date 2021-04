Invicto no Raulino, Voltaço recebe o Botafogo neste sábado, dia 10 Divulgação

Publicado 09/04/2021 18:39

Volta Redonda - Na vice-liderança do Campeonato Carioca, com a mesma pontuação do líder Flamengo, o Volta Redonda recebe o Botafogo neste sábado, dia 10, às 21h05, no estádio Raulino de Oliveira.

O Esquadrão de Aço está invicto em casa neste Estadual, com quatro vitórias e um empate, e entrará em busca de mais três pontos, que poderão encaminhar a classificação tricolor para as semifinais da competição.

O comandante Neto Colucci destaca a importância da equipe entrar focada, mantendo a mesma intensidade durante os 90 minutos de jogo.

“Infelizmente, tivemos um revés na Copa do Brasil, em uma partida que começamos muito bem, mas, pela qualidade do adversário no segundo tempo, tomamos o empate e acabamos derrotados nos pênaltis. É uma eliminação que está doendo, mas não temos muito tempo para ficar remoendo e precisamos aprender com ela e seguir em frente. Temos uma partida muito importante, contra uma grande equipe igual a do Botafogo, que precisa da vitória para seguir vivo na busca pela classificação. Entretanto, como venho falando, independentemente do adversário, em casa temos a obrigação de vencer e, com muita inteligência, vamos buscar esta importante vitória, que nos deixa cada vez mais próximos da vaga na semifinal”, destacou.

Para esta partida, o Voltaço terá o desfalque do zagueiro Gabriel Pereira, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.