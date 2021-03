Voltaço visita Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca ‘Será decidido no detalhe’ Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 17:16

Volta Redonda - O Voltaço enfrenta a Portuguesa-RJ neste domingo, dia 14, às 15h30, no estádio Luso Brasileiro. O jogo será o primeiro do Esquadrão de Aço como visitante neste Campeonato Carioca.

Nas duas primeiras rodadas, o Voltaço conquistou quatro dos seis pontos disputados. O técnico Neto Colucci comentou sobre a atuação do time ate o momento.

Publicidade

“No primeiro jogo fizemos uma boa partida diante do Madureira, mas acabamos não saindo com a vitória e perdemos dois pontos. Já no segundo jogo, não fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos equilibrar e conquistamos os três pontos em cima do Vasco. Isso dá um equilíbrio maior, uma confiança para que possamos enfrentar a Portuguesa, que é a líder da competição", disse.

O comandante tricolor também falou sobre a expectativa do jogo deste domingo.

Publicidade

"Vamos pegar um time muito bem equilibrado, muito bem treinado pelo Surian e com muitos atletas que já passaram pelo Voltaço. Um confronto bem difícil e que será decidido no detalhe, até porque continuo batendo na tecla que, até a sexta rodada, teremos um equilíbrio muito grande entre as equipes. Espero que possamos conquistar pelo menos um ponto, mas, podem ter certeza que iremos em busca dos três, que é o nosso objetivo”, afirmou.

O atacante Régis, anunciado como reforço pelo Voltaço na quinta-feira, dia 11, está regularizado e na lista de relacionados para o confronto deste domingo.