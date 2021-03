Paróquia Nossa Senhora das Graças fará uma campanha de doação de alimentos neste fim de semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 07:27

Volta Redonda - Uma campanha para doação de alimentos será realizada pela Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Jardim Paraíba, em Volta Redonda neste final de semana. Através do sistema drive-thru, no sábado e domingo, dias 20 e 21, das 10 às 17h, as doações serão arrecadadas.

Os interessados em colaborar, devem comparecer, de carro, na Rua 535, nº 10, no Jardim Paraíba, ou entrar em contato pelo telefone (24) 3347-2480. Os alimentos arrecadados serão doados para famílias em vulnerabilidade social, previamente cadastradas, por meio da Sociedade São Vicente de Paula, ligada à Igreja Católica.

Publicidade

A entidade faz campanhas periódicas para arrecadação de alimentos e, desta vez, vai beneficiar os moradores dos conjuntos habitacionais do bairro Vila Rica/Três Poços.

De acordo com o pároco da Igreja Nossa Senhora das Graças, Alercio de Carvalho, que está à frente da campanha, a pandemia contribuiu para aumentar o número de pessoas necessitadas ao mesmo tempo em que o fechamento das igrejas diminuiu as doações.

Publicidade

“Por isso, convido a todos a participarem da campanha para ajudar a quem precisa. Lembrando que a Quaresma é tempo de intensificarmos a prática da caridade”, pediu.