Volta Redonda - Uma carta aberta à população pedindo apoio para frear o avanço do coronavírus foi divulgada nesta sexta-feira, dia 19, pelos prefeitos de Volta Redonda - Antonio Francisco Neto (DEM), Pinheiral - Ednardo Barbosa (PSC) e Barra Mansa - Rodrigo Drable (DEM).

Por conta do atual momento da pandemia da covid-19, os governos municipais das três cidades, recentemente se uniram para traçar medidas e estratégias de enfrentamento à doença.

Entre ações anunciadas e outras que estão em debate, os prefeitos declaram na mensagem que “os esforços já existentes serão redobrados para abertura de novos leitos, para aumentar a capacidade de testagem e ampliar a vacinação”, diz trecho da carta.

O texto também ressalta que “nenhum trabalho governamental terá o efeito desejado, caso o cidadão não tome consciência de seus deveres diante do enfrentamento à pandemia”.

Leia na íntegra:



"Estamos do lado da vida



Os prefeitos de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e de Pinheiral, Ednardo Barbosa, se uniram para fazer um apelo à população destas três cidades, que tanto por questões geográficas quanto por empatia se acostumaram a dividir problemas e soluções.

Diante do Novo Coronavírus não poderia ser diferente. Os governos decidiram traçar estratégias e ações comuns no enfrentamento à pandemia. Os esforços já existentes serão redobrados para abertura de novos leitos, para aumentar a capacidade de testagem e ampliar a vacinação. A mobilização de profissionais da área de saúde é algo só visto até então nos livros de história.

No entanto, cabe ressaltar que há um limite para o que pode ser feito pelas prefeituras. Principalmente agora, que o Brasil enfrenta seu pior momento na luta contra a Covid-19, as dificuldades para ampliar a rede de atendimento serão cada vez maiores. Além disso, e aqui entra o apelo, nenhum trabalho governamental terá o efeito desejado caso o cidadão não tome consciência de seus deveres diante do enfrentamento à pandemia.

Passado um ano do início deste mal que assola todo o mundo, mas que hoje se abate como nunca antes se viu no Brasil, é triste que o descaso e a insensatez ainda sejam responsáveis por desfazer todo um planejamento pensado para frear o vírus.

Nunca é demais frisar: quem desrespeita as regras de combate à Covid-19 está colocando a própria vida em risco, mas também a vida de outras pessoas e milhares de empregos.

Quando isso acontece, é sinal que falhamos como seres humanos. Falhamos na simples missão de cuidarmos uns dos outros. Se por um lado a pandemia nos traz muitas tristezas e dificuldades, por outro temos uma chance única de mostrarmos amor ao próximo. Não estamos caindo somente diante de um vírus, mas também diante de nossas próprias falhas.

A pergunta que deixamos é: de que lado você vai ficar na luta contra o vírus?



A resposta está na consciência de cada cidadão, mas serão as atitudes daqui por diante que definirão se vamos vencer ou sucumbir diante da pandemia."