Volta Redonda - Um homem foi preso na tarde de quinta-feira, dia 18, na travessa Veneza, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A prisão aconteceu após uma denúncia de que o gerente do tráfico de drogas do bairro Coqueiros estaria transitando em um carro clonado pelo Retiro.



Os policiais militares do 28º BPM iniciaram as buscas pelo suspeito e um veículo com as características passadas pela denúncia foi visto na Avenida Antônio de Almeida, localizada no Retiro.

Com a aproximação da PM, o homem tentou fugir, mas as guarnições montaram um cerco e o suspeito foi abordado. Junto com ele, além do veículo clonado, os agentes também encontraram uma pistola calibre 9mm com kit rajada, 49 munições e um rádio transmissor.



Todo o material apreendido e o homem foram levados para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP para registro da ocorrência.