Publicado 21/03/2021 20:00 | Atualizado 22/03/2021 09:36

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 22, acontecerá a missa de corpo presente do Padre peruano Olímpio Rúben Rojas Velazco, às 9h, em Volta Redonda. De acordo com a Diocese Barra do Piraí/ Volta Redonda, a missa será restrita aos presbíteros e bispos para evitar aglomeração.

As pessoas poderão acompanhar através da transmissão nas redes sociais da diocese. O sepultamento também será restrito também, no cemitério do Retiro Bom Jardim, às 10h.

O padre foi encontrado morto no domingo, dia 21, nas dependências da casa paroquial onde morava, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto.

Segundo a nota divulgada pela Diocese, a igreja aguarda os resultados da perícia sobre a causa de morte. Ainda de acordo com o comunicado, o padre passava por tratamentos especializados.

“Como seguidores de Jesus – Caminho, Verdade e Vida – cremos na vida eterna e na superioridade do amor de Deus, à quem recomendamos esse nosso irmão, confiando-lhe também às preces de todos os nossos diocesanos”, finaliza a nota.