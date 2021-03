Confira o que funciona durante feriadão em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:49 | Atualizado 25/03/2021 18:19

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda divulgou na tarde desta quinta-feira, dia 25, o decreto que entra em vigor nesta sexta-feira, dia 26, e segue até o dia 04 de abril. O documento com medidas de combate à covid-19 estabelece horários para a realização das atividades econômicas no município durante o feriado.

Entre as determinações, “fica proibida a aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, vedadas todas as atividades esportivas, culturais e coletivas em praças, campos de futebol, áreas de lazer e clubes recreativos, excetuando-se as de alto rendimento, sem público, respeitando os devidos protocolos”.

Ainda de acordo com o decreto “fica mantido o funcionamento normal de comércio essencial, estabelecidos pela legislação vigente, vedada a consumação de produtos no local; ficam autorizados a funcionar regularmente os estabelecimentos de comercialização de produtos e serviços destinados à saúde”.



Na área da educação, “ficam suspensas, de forma presencial, as atividades de ensino da rede pública e privada, bem como de cursos preparatórios e cursos livres, regularmente em funcionamento no município.

O atendimento de forma presencial nas repartições públicas do município também fica suspenso durante este período. De acordo com o decreto, “os Secretários Municipais e Presidentes/Diretores das Entidades da Administração Indireta, com vista à manutenção das atividades que demandarem exercício presencial das funções para fins da continuidade dos serviços, ficam autorizados a regulamentar o funcionamento presencial em suas respectivas estruturas administrativas”. O documento ainda destaca que a suspensão de atendimento não se aplica às áreas de Saúde, Defesa Civil, Segurança e do Serviço Funerário.

A Guarda Municipal com auxílio da Polícia Militar e dos Órgãos de Fiscalização ficarão responsáveis pela verificação do cumprimento das normas expedidas no Decreto.

Confira os horários das atividades econômicas:



Atividades essenciais de funcionamento contínuo - Horário de funcionamento: 00h00 às 23h59

Unidades de Saúde em Geral;

Clínicas e consultórios médicos e odontológicos;

Laboratórios e unidades farmacêuticas;

Clínicas veterinárias;

Postos de Combustíveis e suas lojas de conveniências;

Comércio de produtos farmacêuticos;

Comércio da Construção Civil, ferragens, madeireiras, serralherias, pinturas e afins

Comércio atacadista;

Atividades industriais de funcionamento contínuo;

Serviços Industriais de Utilidade Pública;

Serviços - Horário de funcionamento: 10h às 18h

Serviços em Geral;

Atividades gráficas, Atividades financeiras (exceto bancos), seguros e

serviços relacionados;

Atividades imobiliárias;

Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria;

Atividades de empresas, de consultoria e de gestão empresarial;

Atividades de arquitetura e engenharia;

Atividades de publicidade e comunicação;

Atividades administrativas e serviços complementares; lotéricas e correspondentes bancárias

Salão de beleza e congêneres.

Serviços de Corte e Costura;

Atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros

Comércio varejista, exceto shoppings centers/centros comerciais e supermercados/congêneres: Horário de funcionamento de Segunda a Sexta de 10h às 19h e Sábado das 09h às 13h

Comércio varejista em geral;

Comércio de combustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustíveis; Atividades da cadeia automobilística: oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura e afins;

Bancas de jornais e revistas;

Comércio especializado em produtos naturais, suplementos e fórmulas

Alimentares; Demais estabelecimentos não previstos nos Anexos I e II

Supermercados e congêneres: Horário de funcionamento: 08h às 22h

Supermercados

Hortifrutigranjeiro;

Minimercados;

Mercearias;

Açougues; Peixarias;

Padarias;

Lojas de panificados;

Academias de ginástica e afins. Horários de funcionamento: 06h às 22h

Academias de ginástica;

Serviços de personal trainer

Boxes de crossfit;

Estúdios de pilates;

Demais atividades congêneres