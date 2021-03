Voltaço enfrenta o Fluminense, nesta sexta-feira, dia 26, às 16h VRFC

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 11:50

Volta Redonda - O Voltaço segue com a maratona de jogos nesta sexta-feira, dia 26, às 16h. Pela sexta rodada da Taça Rio, o Esquadrão de Aço enfrenta o Fluminense, no estádio Elcyr Resende. Esta será a quinta partida do Volta Redonda em 13 dias. O meia Luciano Naninho destaca que a equipe estará preparada para buscar o resultado positivo em Bacaxá.

“Sabemos que esta sequência de jogos é muito puxada, ainda mais que estamos pegando partidas complicadas, mas a comissão técnica vem montando um planejamento de recuperação, com alimentação, recovery e estaremos 100% para buscar um resultado positivo em Bacaxá. Contra o Resende pressionamos, criamos, mas faltou o gol. E diante do Fluminense, temos a consciência que enfrentaremos um time de muita qualidade, que sabe jogar, mas que também deixa jogar. Por isso, precisamos estar focados durante toda a partida, para não dar espaço ao adversário, porque qualquer erro pode ser fatal, e para conseguirmos aproveitar as chances criadas, transformando-as em gols”, destacou.

O Volta Redonda está na vice-liderança da competição, com dez pontos ganhos, dois a menos que o líder Flamengo. Fluminense e Madureira, respectivamente, fecham o G4 com nove pontos cada.