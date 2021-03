Voltaço vence Fluminense por 3 a 2 Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 18:40 | Atualizado 26/03/2021 18:44

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Fluminense por 3 a 2 na tarde desta sexta-feira, dia 26, no estádio Elcyr Resende. Os gols do Esquadrão de Aço foram de João Carlos e de Alef Manga que marcou por duas vezes. Fred anotou os dois gols dos donos da casa.

Com o resultado, o Volta Redonda assume a liderança do Campeonato Carioca. Confira como foi a partida:

Um primeiro tempo movimentado e que começou melhor para o Voltaço. Luiz Paulo deu um belo lançamento para João Carlos, que dominou no peito e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar aos nove minutos.

O Fluminense se mandou em busca do empate e respondeu com Fred, que arriscou da entrada da área, mas parou em Andrey, que fez grande defesa em chute da entrada da área.

Porém, foi o Volta Redonda que balançou a rede mais uma vez. Oliveira lançou Alef Manga, que ganhou na velocidade da defesa adversária, invadiu a área e bateu cruzado para marcar o segundo gol aos 21 minutos.

O Fluminense chegou com perigo mais uma vez aos 25 minutos, porém, o chute de Nené, que ainda desviou na zaga, bateu no travessão. O Voltaço seguia mais perigoso nos contra-ataques e quase marcou o terceiro com MV, que bateu da entrada da área e a bola saiu rente a trave.

Se no primeiro tempo o Volta Redonda foi mais perigoso, na segunda etapa o Tricolor das Laranjeiras criou mais chances de gol e chegou ao empate com dois gols de Fred, aos quatro e 25 minutos.

Passado o susto inicial, o Volta Redonda reassumiu o controle da partida e quase empatou com João Carlos, que parou em Marcos Felipe. De tanto insistir, o gol da vitória do Volta Redonda saiu nos acréscimos. Alef Manga recebeu de Bruno Barra, driblou o marcador e mandou para o fundo das redes, marcando o seu segundo gol na partida e o terceiro do Esquadrão de Aço.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Boavista, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida está marcada para quinta-feira, dia 1º, às 18h.