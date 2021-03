Patrulha pela Vida da Guarda Municipal atua em mais pontos de Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 14:49

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) através do Projeto Patrulha pela Vida realiza nesta segunda-feira, dia 29, ações de conscientização em pontos da cidade. Os agentes distribuem máscaras, item obrigatório na prevenção à covid-19 e entregam panfletos higienizados com informações sobre as medidas de prevenção à doença.

Segundo GMVR, a ação acontece diariamente nos centros comerciais do município e nos pontos de ônibus, onde há a maior concentração de pessoas. O comandante da guarda, João Batista dos Reis, destacou que conta com o apoio de todo o efetivo da corporação, que se reveza no patrulhamento diário.

“Eu faço questão de participar dessa ação, é fundamental que toda a população use máscara, higienize as mãos e evite aglomerações. E ainda não promova de festas clandestinas e aglomerações. Estamos combatendo essas irregularidades em prol da vida. Nosso intuito é orientar e conscientizar a população e os comerciantes”, afirmou Batista.

A GMVR também atua em parceria com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Vigilância Sanitária e Polícia Militar na força-tarefa, que fiscaliza as atividades econômicas de acordo com as medidas preventivas à covid-19.

Recentemente, a Prefeitura de Volta Redonda teve a aprovação do Projeto de Lei, do Código Administrativo de Volta Redonda (Lei Municipal nº 1.415/1976) aumentando a multa, que era de R$ 592,98, para R$ 5.929,80, aos estabelecimentos que forem encontrados em descumprimento do decreto de combate ao novo coronavírus.