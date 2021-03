Técnico Neto Colucci fez um balanço positivo da sequência de jogos do Voltaço Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 17:51

Volta Redonda - O Voltaço enfrentou uma verdadeira maratona nos últimos 13 dias. Foram cinco jogos, mais de 7 mil quilômetros na estrada, quatro vitórias, vice-liderança do Campeonato Carioca, com a mesma pontuação do líder Flamengo, e classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

No final, o comandante Neto Colucci fez um balanço positivo da sequência de jogos e exaltou a força do elenco tricolor, que manteve o nível de competição em todos os confrontos.

Publicidade

“Terminamos uma maratona de cinco jogos em 13 dias, com quatro vitórias que mostram a força do nosso time e reafirmam que o Volta Redonda irá brigar pela classificação em todas as competições que disputar.

"Com a ajuda de toda a comissão técnica, montamos uma programação com a fisiologia, o Cláudio Toledo, para enfrentarmos essa sequência pesada de jogos, com uma alimentação reforçada, suplementação com a Biodoses, pensadas pelo nosso nutricionista Elton, o recovery da Avanutri, com a fisioterapia trabalhando a recuperação dos atletas, a preparação física. Enfim, conseguimos terminar com um bom aproveitamento e, o mais importante, com a equipe em uma crescente muito boa para a sequência da competição”, disse.



Publicidade

O comandante tricolor ainda analisou a vitória do Volta Redonda sobre o Fluminense.

“Entramos para buscar a vitória, brigamos por ela até o fim e fomos premiados com o resultado positivo que é muito importante para a classificação. Além dos três pontos, foi muito importante também o fato de fazermos três gols contra uma grande equipe, ainda mais pela cobrança que tínhamos de criar as chances e não aproveitar. Vamos voltar a jogar em casa contra a grande equipe do Boavista, mas, como sempre falo com o grupo, no Raulino temos a obrigação de vencer, independentemente do adversário, e vamos trabalhar forte para buscar a vitória”, completou.