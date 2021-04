Advogado e presidente da OAB/VR, Rodrygo Monteiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 12:22

Volta Redonda - A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), 5ª subseção de Volta Redonda, realiza na próxima terça-feira, 13, às 19 horas, uma live com o tema "Os desafios da Jovem Advocacia em Tempos de Pandemia". O evento com transmissão pelo canal do Youtube vai abordar impactos da crise econômica e o papel dos jovens advogados nesse contexto. Os debatedores convidados irão compartilhar dicas de como inovar durante e após a pandemia da covid-19.

Para o organizador do evento e um dos debatedores, o presidente da OAB/VR, advogado Rodrygo Monteiro, a oscilação econômica provocada pela pandemia, que afeta diversos setores, vai exigir cada vez mais advogados que, se tornam, nesse novo contexto, imprescindíveis, por exemplo, para a recuperação do mercado empresarial.

Publicidade

De acordo com Monteiro, caberá ao advogado qualificado e bem assistido juridicamente, o papel de atuar em ações destinadas a recuperação fiscal e financeira de empresas.

"Este 'novo normal' precisa de adaptações e inovações, mas serviço não falta para quem tem disposição e perseverança para trabalhar. E foi pensando nestes profissionais, que a OAB/VR, reuniu todo o suporte técnico para caminhar junto com nossos advogados", enfatizou.

Publicidade

O presidente da entidade, ainda avaliou que para as empresas voltarem a operar, dentro da lei, serão necessários bons acordos com seus credores, além de renegociações de contratos. "É neste momento que o advogado entra em ação", concluiu Monteiro.

A live será conduzida pelo presidente da OAB/VR, advogado Rodrigo Monteiro, terá ainda a participação do juiz federal, Rafael Amorim, ex-presidente da OAB Jovem do RJ; o advogado e Coordenador Geral de Comissões da OAB/VR, Bruno Oliveira; a advogada e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/VR, Paula Baptista; o advogado e presidente da OAB Jovem de VR, Thalles Medeiros; a advogada e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/VR, Tamires Freitas e a advogada e presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB/VR, Maria Carolina Alcides.

Publicidade

E para incentivar ainda mais o exercício da profissão, a OAB/VR, mantém projetos destinados a alavancar a carreira dos jovens advogados. Em destaque, surgem os "Escritórios Compartilhados", um complexo de salas equipadas com computadores, internet, serviços de impressão, scanner e telefonia. O local oferece ainda espaços para reuniões e atendimentos aos clientes, além de dispor de uma equipe de secretaria e suporte para audiências online.



“Em tempos de crise, quando o custo de aluguel de salas pesa no orçamento do profissional, os escritórios compartilhados se consolidam garantindo o exercício da profissão em um ambiente, cuidadosamente preparado com estrutura adequada tanto para advogados, quanto para clientes”, ressaltou o presidente da OAB/VR.