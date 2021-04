Empresas de Volta Redonda têm até 17 de maio para entregar a Declan-IPM Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 09:51

Volta Redonda - Os empresários de Volta Redonda têm até o próximo dia 17 de maio para entregar a Declaração Anual do Índice de Participação dos Municípios (Declan-IPM) referente ao ano de 2020. A declaração retificadora poderá ser entregue até o dia 24 de maio.

Através do documento, o Estado do Rio de Janeiro coleta informações econômicas das empresas que atuam no município e calcula o valor a ser repassado de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Erik de Souza Higino, a Declan-IPM é indispensável para todos os contribuintes de ICMS, empresários do comércio, indústria e prestadores de serviço. Assim é definido o valor que será repassado pelo governo do estado a Volta Redonda.

“A entrega das declarações, com informações precisas e corretas, gera receita para o município. E esse dinheiro é revertido para o cidadão por meio de investimentos em saúde, infraestrutura, educação, enfim, na melhoria da qualidade do serviço público prestado”, afirmou o secretário.

A Declan-IPM é feita no site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) www.fazenda.rj.gov.br/declan e deve ser preenchida exclusivamente pelo programa gerador.

O empresário que não apresentar a Declan-IPM ou entregar após o prazo estabelecido, bem como apresentar com dados incorretos ou omissão de informações, estará sujeito às penalidades previstas em lei estadual.

